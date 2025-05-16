В 2026 году Ростовской области грозит наплыв нелегальных такси
Новые требования к машинам такси в России, вступающие в силу в 2026-м, могут спровоцировать рост числа нелегальных перевозчиков. Возить пассажиров разрешат только на российских автомобилях или машинах, выпущенных на заводах со специнвестконтрактом.
Эксперты считают, что водители, работающие на иномарках, не смогут позволить себе замену авто. Это приведет к уходу части таксистов в «серую зону». Стрельников отметил, что это может свести к нулю усилия по легализации рынка, сообщает rostovgazeta.
Ожидается рост цен на поездки. Частные извозчики могут переориентироваться на премиум-сегмент.
Напомним, что стало известно, какие автомобили останутся в такси с 2026 года. В России снова продают новые седаны Honda Accord от 2,7 миллиона рублей.