В 2026 году Ростовской области грозит наплыв нелегальных такси

Новые требования к машинам такси в России, вступающие в силу в 2026-м, могут спровоцировать рост числа нелегальных перевозчиков. Возить пассажиров разрешат только на российских автомобилях или машинах, выпущенных на заводах со специнвестконтрактом.

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Эксперты считают, что водители, работающие на иномарках, не смогут позволить себе замену авто. Это приведет к уходу части таксистов в «серую зону». Стрельников отметил, что это может свести к нулю усилия по легализации рынка, сообщает rostovgazeta.

Ожидается рост цен на поездки. Частные извозчики могут переориентироваться на премиум-сегмент.

Напомним, что стало известно, какие автомобили останутся в такси с 2026 года. В России снова продают новые седаны Honda Accord от 2,7 миллиона рублей.