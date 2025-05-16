В США продают «Волгу» 1978 года выпуска за $25 тысяч

По словам продавца, машина была полностью восстановлена и пребывает в превосходном состоянии. Советский седан оснащен усилителем рулевого управления и креслами от BMW.

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Под капотом автомобиля – двигатель объемом 2,5 литра мощностью 95 лошадиных сил. Этот агрегат взаимодействует с 4-ступенчатой МКПП. Предельная скорость – 145 км/ч.

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