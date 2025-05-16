В США продают «Волгу» 1978 года выпуска за $25 тысяч
По словам продавца, машина была полностью восстановлена и пребывает в превосходном состоянии. Советский седан оснащен усилителем рулевого управления и креслами от BMW.
Под капотом автомобиля – двигатель объемом 2,5 литра мощностью 95 лошадиных сил. Этот агрегат взаимодействует с 4-ступенчатой МКПП. Предельная скорость – 145 км/ч.
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Напомним, что в 2026 году Ростовской области грозит наплыв нелегальных такси. В России снова продают новые седаны Honda Accord от 2,7 миллиона рублей.