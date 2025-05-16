Audi готовит новую 800-сильную версию RS Q8 с мотором от Bentley

Крупные немецкие производители, несмотря на "зеленую" повестку Брюсселя, не намерены отказываться от своих мощных бензиновых моделей. Компании BMW, Mercedes уже давно разрабатывают новые версии своих самых популярных машин, не отстают и их коллеги из Audi.

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По информации портала Motor.es, автогигант из Ингольштадта активно испытывает свою новинку, а за основу "мула" взят соплатформенник модели - Lamborghini Urus.

Под капотом у RS Q8 будет 4,0-литровый битурбированный V8, работающий в паре с электромотором. Эта комбинация уже используется в Lamborghini, Porsche и Bentley. Для Audi силовой агрегат форсируют до 800 лошадиных сил. Это превзойдёт показатели текущей модели и грядущего гибридного RS6.

Audi Q8 выпускается с 2018 года. В 2025-м модель отметит семилетие - это стандартный срок для обновления. Ожидается, что следующее поколение дебютирует в 2027 году. Оно предложит широкий выбор версий: от бензиновых и дизельных до PHEV-модификаций.

Пока Audi не раскрывает дизайн и технические детали новинки. Но по прототипу уже ясно: компания делает ставку на инновации, мощь и спортивный дух Lamborghini.

Кроме того, в данный момент бренд из Ингольштадта активно работает над созданием третьей генерации своего популярного кроссовера Q7 и флагмана компании Q9 Horch.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BMW представила уникальную версию кроссовера X7-