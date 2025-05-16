В Белоруссии Lada Granta можно купить на 250 000 дешевле, чем в РФ

Как сообщил редакции Quto один из локальных дилеров российской марки, в республике сейчас действует специальная акция, в рамках которой базовую пятидверку можно купить по цене от 30 900 белорусских рублей — это 830 000 российских. В РФ аналогичная машина предлагается автосалонами минимум за 1 077 000.

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В единственную комплектацию включены пакет шумоизоляции, кондиционер, электрические стеклоподъемники, подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов.

Приятным бонусом для покупателей станет бесплатный пакет Protection — это защита капота, оптики, крыльев и стоек, зоны лобового стекла, арок, порогов и задней полки.

В 2025 году Lada запланировала реализовать силами белорусских дилеров 15 000 машин, о чём редакции Quto ранее сообщил глава компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

При этом салоны Lada стали привлекать клиентов рекодно низкими ценами: в соседней стране тольяттинскией и ижевские машины стоят дешевле, нежели на своей родине.

Как сэкономить на ОСАГО

Между тем, Lada Niva Travel первой получит новый двигатель 1.8. Об этом рассказал официальный представитель автогиганта Сергей Ильинский в эфире радиостанции «Москва FM».