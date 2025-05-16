Марка Voyah готовится запустить в продажу рестайлинговый кроссовер Free. Модель получила новое оформление передней части, а внутри вместо трехэкранного табло установили два отдельных дисплея.

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Премьеру обновленного кроссовера Voyah Free провели в Китае в апреле в рамках Шанхайского автосалона. Но интерьер тогда не продемонстрировали – машина на выставке была с затонированными стеклами и запертыми дверями. Так вот теперь рассекречен и салон. Напомним, на домашний рынок паркетник Free вышел в 2021 году, он стал первенцем премиального суббренда концерна Dongfeng. Изначально модель там была доступна в виде последовательного гибрида и полноценного электрокара. Однако после первого рестайлинга, который провели в 2023-м, в КНР осталась лишь гибридная версия. При этом в других странах, включая Россию, Voyah Free по-прежнему представлен с гибридной и электрической установками, к тому же у нас, например, доработанный в первый раз кроссовер и вовсе считается спецверсией Sport Edition. Также добавим, что еще раз модернизированный SUV в Поднебесной будут продавать как Voyah Free+.

Кроссовер лишился трехэкранного табло, вместо него установлены отельные приборный дисплей и крупный планшет мультимедийной системы. Электроника работает под управлением системы Harmony Space от Huawei. Также переделана передняя панель, другими стали и дефлекторы обдува. Наконец, Voyah Free+ достался новый руль. Как и у дореформенной модели, на центральном тоннеле имеются две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

Что же касается дизайна экстерьера, то кроссовер получил новое оформление передней части – заменили оптику, бампер и капот. Между фарами появилась панель, которая может устраивать «световое шоу». Кроме того, Voyah Free+ достался лидар. К слову, водительские ассистенты – тоже от Huawei.

﻿Бренд Voyah уже сертифицировал рестайлинговый паркетник, так что основные характеристики известны. Длина – 4915 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1660 мм. Размеры дореформенного кроссовера для Китая: 4905/1950/1645 мм. Колесная база не изменилась – 2960 мм. Китайцам модель по-прежнему будет доступна в виде гибрида, в состав установки вошли бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.; работает в режиме генератора) и 292-сильный электродвигатель. Дорестайлинговый Voyah Free на родине предложен в двух модификациях, причем одна из них появилась лишь в прошлом году. Речь идет о базовой версии: такой кроссовер имеет работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), 272-сильный электродвигатель на задней оси и батарею емкостью 43 кВт*ч. Более дорогой вариант – полноприводный, у него спереди установлен дополнительный электромотор на 218 л.с., суммарная отдача топ-версии составляет 489 л.с.

Полноценная презентация Voyah Free+ состоится в ближайшее время, на домашний рынок такой SUV должен выйти до конца года. Ожидается, что обновленный кроссовер привезут и в Россию, при этом у нас он, возможно, будет представлен без приставки в названии.