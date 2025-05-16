Во Франции мужчина 28 лет ездил за рулем без прав

Во Франции будут судить мужчину, который 28 лет ездит за рулем автомобиля без водительских прав, пишет Oddity Central.

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Обычная дорожная проверка обернулась необычным инцидентом, который поразил даже опытных полицейских. Мужчина из региона Рона был задержан после того, как оказалось, что он, предположительно, управлял автомобилем без водительских прав в течение 28 лет.

При дальнейшей проверке выяснилось, что транспортное средство не имело обязательной страховки. Как сообщил сам мужчина, его водительские права были аннулированы еще в 1997 году после задержания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. С тех пор он ни разу не пытался восстановить их, пояснив инспекторам, что относится к своим просроченным правам, как к «йогурту, который просрочен, но его можно съесть».

По словам француза, он решил, что раз у него не было прав, то нет смысла оформлять страховку или проходить техосмотр. Более того, вызывает удивление, как ему удавалось столько лет избегать полицейских проверок.

За свои «подвиги» автомобилист получил штраф и повестку в суд, сообщили офицеры.

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