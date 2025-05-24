А на обед — лошадка: самые сумасшедшие Chevrolet Camaro

Motor.ru
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Chevrolet Camaro ZL1. Десятку очень крутых Мустангов можно увидеть здесь. А подборку Camaro начнем как раз с упомянутого выше исключения. Корпоративная политика General Motors запрещала установку двигателей объемом свыше 6,6 литра (400 кубических дюймов) на компактные и среднеразмерные модели. Для дилеров это не являлось проблемой — они могли заказывать агрегаты через корпоративную систему Central Office Production Orders (COPO). Благодаря ей на свет появился Camaro ZL1 (код COPO 9560) — один из редчайших (69 штук) и желанных среди коллекционеров. Создание автомобиля инициировал дилер марки Фред Гибб и дрэг-рейсер Дик Хэррелл.
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Chevrolet Camaro ZL1. Десятку очень крутых Мустангов можно увидеть здесь. А подборку Camaro начнем как раз с упомянутого выше исключения. Корпоративная политика General Motors запрещала установку двигателей объемом свыше 6,6 литра (400 кубических дюймов) на компактные и среднеразмерные модели. Для дилеров это не являлось проблемой — они могли заказывать агрегаты через корпоративную систему Central Office Production Orders (COPO). Благодаря ей на свет появился Camaro ZL1 (код COPO 9560) — один из редчайших (69 штук) и желанных среди коллекционеров. Создание автомобиля инициировал дилер марки Фред Гибб и дрэг-рейсер Дик Хэррелл. 
© Motor.ru
ZL1 имел допуск на дороги общего пользования, но предназначался для омологации и участия в гонках NHRA (National Hot Rod Association). К слову, для легализации требовалось построить полсотни экземпляров. Отсюда нестандартные решения и совершенно безумная динамика. Главная фишка этого специализированного дрэгового инструмента — полностью алюминиевый семилитровый V8 (427 кубических дюймов). Заявлены 436 л.с., но англоязычные источники утверждают, что мотор-монстр генерирует как минимум полтысячи лошадиных сил. На преувеличение не похоже, учитывая динамика. В стандартном виде ZL1 набирает 97 км/ч (60 миль/ч) за 5,3 секунды и проходит ¼ мили за «низкие» 13 секунд. С хедерами (равнодлинными выпускными коллекторами), дополнительными настройками и сликами — 11,6 секунд.
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ZL1 имел допуск на дороги общего пользования, но предназначался для омологации и участия в гонках NHRA (National Hot Rod Association). К слову, для легализации требовалось построить полсотни экземпляров. Отсюда нестандартные решения и совершенно безумная динамика. Главная фишка этого специализированного дрэгового инструмента — полностью алюминиевый семилитровый V8 (427 кубических дюймов). Заявлены 436 л.с., но англоязычные источники утверждают, что мотор-монстр генерирует как минимум полтысячи лошадиных сил. На преувеличение не похоже, учитывая динамика. В стандартном виде ZL1 набирает 97 км/ч (60 миль/ч) за 5,3 секунды и проходит ¼ мили за «низкие» 13 секунд. С хедерами (равнодлинными выпускными коллекторами), дополнительными настройками и сликами — 11,6 секунд. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro Z/28. Первый Z/28 относился к уникальной породе омологационных спецверсий для шоссейно-кольцевой гоночной серии SCCA Trans-Am. Он участвовал в «пятилитровом» классе (предельный допустимый объем — 305 кубических дюймов) и потому располагал соответствующим, довольно скромным по маслкаровским меркам двигателем с крутильным характером. Заявленная отдача — «всего» 294 л.с., но реальная с двумя четырехкамерными карбюраторами — порядка 400 л.с. И, наконец, самое главное: у Z/28 есть ценное качество, которого лишены его многие современники-земляки. Он уверенно себя чувствует не только на прямой, но и в поворотах.
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Chevrolet Camaro Z/28. Первый Z/28 относился к уникальной породе омологационных спецверсий для шоссейно-кольцевой гоночной серии SCCA Trans-Am. Он участвовал в «пятилитровом» классе (предельный допустимый объем — 305 кубических дюймов) и потому располагал соответствующим, довольно скромным по маслкаровским меркам двигателем с крутильным характером. Заявленная отдача — «всего» 294 л.с., но реальная с двумя четырехкамерными карбюраторами — порядка 400 л.с. И, наконец, самое главное: у Z/28 есть ценное качество, которого лишены его многие современники-земляки. Он уверенно себя чувствует не только на прямой, но и в поворотах. 
© Motor.ru
Важные отличия – перенастроенная подвеска, передние дисковые тормоза и четырехступенчатая «механика» со сближенными передаточными числами. В 1967-м выпущено всего 602 «зетки». На следующий год тираж достиг 7199 единиц, а в 1969-м — 20 302. В дальнейшем Z/28 уже не выступали качестве homologation special для гонок. Например, в 1970-м устанавливался 365-сильный LT-1 объемом 5,7 литра от Chevrolet Corvette.
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Важные отличия – перенастроенная подвеска, передние дисковые тормоза и четырехступенчатая «механика» со сближенными передаточными числами. В 1967-м выпущено всего 602 «зетки». На следующий год тираж достиг 7199 единиц, а в 1969-м — 20 302. В дальнейшем Z/28 уже не выступали качестве homologation special для гонок. Например, в 1970-м устанавливался 365-сильный LT-1 объемом 5,7 литра от Chevrolet Corvette. 
© Motor.ru

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Chevrolet Camaro SS 396. В 1970 году вышел новый, очень привлекательный «кузов» с этаким европейским флером и более драйверским характером. Правда, поклонников ждал один не слишком приятный сюрприз — в некоторых брошюрах указывались опциональные V8 454 LS6 и LS7 (7,4 литра), но на серийные пони-кары их никогда не ставили. Честь оказаться мощнейшим заводским (не дилерским) Camaro выпала варианту SS 396. Он был и у прошлого поколения, а во втором произошли невидимые глазу изменения.
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Chevrolet Camaro SS 396. В 1970 году вышел новый, очень привлекательный «кузов» с этаким европейским флером и более драйверским характером. Правда, поклонников ждал один не слишком приятный сюрприз — в некоторых брошюрах указывались опциональные V8 454 LS6 и LS7 (7,4 литра), но на серийные пони-кары их никогда не ставили. Честь оказаться мощнейшим заводским (не дилерским) Camaro выпала варианту SS 396. Он был и у прошлого поколения, а во втором произошли невидимые глазу изменения. 
© Motor.ru
Если у ранних Camaro маркировка «396» четко и понятно указывала на рабочий объем в кубических дюймах (6,5 литра), то теперь фактический литраж вырос до 6,6 л (402 кубических дюйма). С четырехкамерным карбюратором Holley выходило прилично — 380 л.с. и 563 Нм. К слову, небольшая прибавка объема никак не отразилась на конечной отдаче относительно предшественника.
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Если у ранних Camaro маркировка «396» четко и понятно указывала на рабочий объем в кубических дюймах (6,5 литра), то теперь фактический литраж вырос до 6,6 л (402 кубических дюйма). С четырехкамерным карбюратором Holley выходило прилично — 380 л.с. и 563 Нм. К слову, небольшая прибавка объема никак не отразилась на конечной отдаче относительно предшественника. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro Z28 IROC-Z. С 1972 года силушка Camaro и других крутых американских машин пошла на убыль и до второй половины восьмидесятых ничего особенно радостного в их клане не происходило. Лучик надежды забрезжил в 1985-м, когда покупателям предложили пакет IROC-Z для Z28 в честь гонки International Race of Champions, где участвовал Chevy. В него входило спортшасси (амортизаторы Delco-Bilstein, стабилизаторы поперечной устойчивости потолще, уменьшенный дорожный просвет) и опциональная система распределенного впрыска топлива TPI (Tuned Port Injection) от «Корвета» вместо моновпрыска. Сначала ставился пятилитровый агрегат (218 л.с.). Через несколько лет компанию ему составил V8 L98 «пять и семь» (до 248 л.с.).
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Chevrolet Camaro Z28 IROC-Z. С 1972 года силушка Camaro и других крутых американских машин пошла на убыль и до второй половины восьмидесятых ничего особенно радостного в их клане не происходило. Лучик надежды забрезжил в 1985-м, когда покупателям предложили пакет IROC-Z для Z28 в честь гонки International Race of Champions, где участвовал Chevy. В него входило спортшасси (амортизаторы Delco-Bilstein, стабилизаторы поперечной устойчивости потолще, уменьшенный дорожный просвет) и опциональная система распределенного впрыска топлива TPI (Tuned Port Injection) от «Корвета» вместо моновпрыска. Сначала ставился пятилитровый агрегат (218 л.с.). Через несколько лет компанию ему составил V8 L98 «пять и семь» (до 248 л.с.). 
© Motor.ru
Поклонники быстрой техники нынче избалованы легко тюнингуемыми турбомоторами, поэтому монстр с огромным двигателем и разгоном до 97 км/ч (60 миль/ч) в пределах семи секунд их наверняка насмешит. Тем не менее, именно IROC-Z — один из вестников ренессанса американской мощи.
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Поклонники быстрой техники нынче избалованы легко тюнингуемыми турбомоторами, поэтому монстр с огромным двигателем и разгоном до 97 км/ч (60 миль/ч) в пределах семи секунд их наверняка насмешит. Тем не менее, именно IROC-Z — один из вестников ренессанса американской мощи. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro SS. Девяностые годы считаются очень неплохим временем для штатовской индустрии благодаря таким автомобилям как Camaro четвертой итерации. Хищный дизайн плюс «традиционные ценности» в виде заднего неразрезного моста, простецкого интерьера и могучих «восьмерок» — рецепт маслкара остался прежним. Но были и значительные новшества. Сперва ставили нижевальный LT1 объемом 5,7 литра (чугунный блок, алюминиевые головки). После рестайлинга 1998 модельного года его сменил алюмниевый LS1 — более легкий и мощный.
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Chevrolet Camaro SS. Девяностые годы считаются очень неплохим временем для штатовской индустрии благодаря таким автомобилям как Camaro четвертой итерации. Хищный дизайн плюс «традиционные ценности» в виде заднего неразрезного моста, простецкого интерьера и могучих «восьмерок» — рецепт маслкара остался прежним. Но были и значительные новшества. Сперва ставили нижевальный LT1 объемом 5,7 литра (чугунный блок, алюминиевые головки). После рестайлинга 1998 модельного года его сменил алюмниевый LS1 — более легкий и мощный. 
© Motor.ru

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«Эл-эс» сделал Camaro и его родственника Pontiac Firebird грозным оружием в светофорных баталиях. На Chevy SS он выдавал до 330 л.с., хотя в спецификации для Corvette еще больше — все 355 л.с.
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«Эл-эс» сделал Camaro и его родственника Pontiac Firebird грозным оружием в светофорных баталиях. На Chevy SS он выдавал до 330 л.с., хотя в спецификации для Corvette еще больше — все 355 л.с. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro ZL1. Camaro был снят с производства в 2002 году и в 2009-м вернулся с большой помпой: киношная кампания с трансформером Bumblebee, базовая модификация и «горячая» SS с двигателем «шесть и два». Позже на тропу войны вышли экстремальные исполнения. В первую очередь ZL1, лютая зверюга со старым названием. Если одноименное купе из конца шестидесятых комплектовалось биг-блоком, то наследник черпал мотивацию в 6,2-литровом LSA с механическим нагнетателем (588 л.с.), не путать с 647-сильным LS9 от Corvette ZR1. С ним стыкуется шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Огромную мощь пытается усмирять подвеска с адаптивными амортизаторами и тормоза Brembo.
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Chevrolet Camaro ZL1. Camaro был снят с производства в 2002 году и в 2009-м вернулся с большой помпой: киношная кампания с трансформером Bumblebee, базовая модификация и «горячая» SS с двигателем «шесть и два». Позже на тропу войны вышли экстремальные исполнения. В первую очередь ZL1, лютая зверюга со старым названием. Если одноименное купе из конца шестидесятых комплектовалось биг-блоком, то наследник черпал мотивацию в 6,2-литровом LSA с механическим нагнетателем (588 л.с.), не путать с 647-сильным LS9 от Corvette ZR1. С ним стыкуется шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Огромную мощь пытается усмирять подвеска с адаптивными амортизаторами и тормоза Brembo. 
© Motor.ru
На тестах журнала Car and Driver злющий Chevy уступил Ford Mustang Shelby GT500 полсекунды в «прыжках с места». Для сравнения оппонент показал 3,5 секунды. Кроме того, Camaro хорош в поворотах (развивает боковые перегрузки в 0,99 g) и порадовал эффективными тормозами. Плюс выше плавность хода.
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На тестах журнала Car and Driver злющий Chevy уступил Ford Mustang Shelby GT500 полсекунды в «прыжках с места». Для сравнения оппонент показал 3,5 секунды. Кроме того, Camaro хорош в поворотах (развивает боковые перегрузки в 0,99 g) и порадовал эффективными тормозами. Плюс выше плавность хода. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro Z/28. К 2013 году Chevrolet вспомнила, чем изначально являлся Z/28 на заре своей карьеры — проворным трековым оружием для гонок. Благое дело не грех повторить, верно? Так появился достойный наследник со схожей концепцией — автомобиль для тех, кто предпочитает изгибы виражей дрэгстрипу. Среди впечатляющих особенностей семилитровый «крутильный» V8 LS7 с «сухим» картером (свыше 500 л.с.), шестиступенчатая механическая КП, самоблокирующийся дифференциал, амортизаторы Multimatic DSSV и углерод-керамические тормоза Brembo. Ничего не напоминает? Да это же прямой конкурент Mustang Boss 302! Кстати, Chevrolet имеет перед ним преимущества — посадочную формулу 2+2 и заднюю независимую подвеску.
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Chevrolet Camaro Z/28. К 2013 году Chevrolet вспомнила, чем изначально являлся Z/28 на заре своей карьеры — проворным трековым оружием для гонок. Благое дело не грех повторить, верно? Так появился достойный наследник со схожей концепцией — автомобиль для тех, кто предпочитает изгибы виражей дрэгстрипу. Среди впечатляющих особенностей семилитровый «крутильный» V8 LS7 с «сухим» картером (свыше 500 л.с.), шестиступенчатая механическая КП, самоблокирующийся дифференциал, амортизаторы Multimatic DSSV и углерод-керамические тормоза Brembo. Ничего не напоминает? Да это же прямой конкурент Mustang Boss 302! Кстати, Chevrolet имеет перед ним преимущества — посадочную формулу 2+2 и заднюю независимую подвеску. 
© Motor.ru
Производитель обещает, что Z/28 готов привезти три секунды с круга более мощному и на 136 кг более тяжелому Camaro ZL1. Впрочем, он готов постоять за себя, если дело дойдет до дрэг-рейсинга: спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает чуть менее четырех секунд, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.
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Производитель обещает, что Z/28 готов привезти три секунды с круга более мощному и на 136 кг более тяжелому Camaro ZL1. Впрочем, он готов постоять за себя, если дело дойдет до дрэг-рейсинга: спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает чуть менее четырех секунд, максимальная скорость — свыше 300 км/ч. 
© Motor.ru

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Chevrolet COPO Camaro. В 2018 году, накануне полувекового юбилея оригинального COPO Camaro ZL1 компания представила заготовку для дрэг-рейсинга с рядом серьезных отличий от дорожного купе. В первую очередь это атмосферные V8 объемом 4,9 литра (360 л.с.) и 7,0 литров (470 л.с.), а также 5,7-литровый LSX с механическим нагнетателем (580 л.с.). Отдача маловата для таких огромных моторов? Не волнуйтесь, это лишь начальные настройки.
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Chevrolet COPO Camaro. В 2018 году, накануне полувекового юбилея оригинального COPO Camaro ZL1 компания представила заготовку для дрэг-рейсинга с рядом серьезных отличий от дорожного купе. В первую очередь это атмосферные V8 объемом 4,9 литра (360 л.с.) и 7,0 литров (470 л.с.), а также 5,7-литровый LSX с механическим нагнетателем (580 л.с.). Отдача маловата для таких огромных моторов? Не волнуйтесь, это лишь начальные настройки. 
© Motor.ru
Остальные компоненты гоночной конструкции тоже изрядно удивляют. Здесь трехступенчатый «автомат», неразрезной задний мост вместо независимой подвески, капот с огромным «горбом» воздухозаборника, специальные дрэговые шины (передние узкие для снижения сопротивления качению), «тележка» под задним бампером, препятствующая опрокидыванию при резком старте, когда Chevy встает на задние колеса и опциональный тормозной парашют. Тираж, как и у старого COPO — 69 экземпляров.
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Остальные компоненты гоночной конструкции тоже изрядно удивляют. Здесь трехступенчатый «автомат», неразрезной задний мост вместо независимой подвески, капот с огромным «горбом» воздухозаборника, специальные дрэговые шины (передние узкие для снижения сопротивления качению), «тележка» под задним бампером, препятствующая опрокидыванию при резком старте, когда Chevy встает на задние колеса и опциональный тормозной парашют. Тираж, как и у старого COPO — 69 экземпляров. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro ZL1. В шестом поколении Camaro продолжилась прекрасная традиция выпуска версии ZL1. На сей раз под капотом оказался V8 LT4 — 6,2-литровый с компрессором прямиком от Corvette Z06. Причем не в дефорсированном, а первозданном виде — с леденящими душу 659 л.с. и 881 Нм. Коробка передач — шестиступенчатая механическая или десятиступенчатая автоматическая.
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Chevrolet Camaro ZL1. В шестом поколении Camaro продолжилась прекрасная традиция выпуска версии ZL1. На сей раз под капотом оказался V8 LT4 — 6,2-литровый с компрессором прямиком от Corvette Z06. Причем не в дефорсированном, а первозданном виде — с леденящими душу 659 л.с. и 881 Нм. Коробка передач — шестиступенчатая механическая или десятиступенчатая автоматическая. 
© Motor.ru
ZL1 — достойнейший наследник классических маслкаров. Темперамент — огонь: до 97 км/ч (60 миль/ч) за 3,5 секунды, максимальная скорость — 319 км/ч. Но с точки зрения ездовых свойств перед нами спорткар. На это указывает задняя независимая подвеска, адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, электронноуправляемый дифференциал, система выбора режимов движения и тормоза Brembo.
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ZL1 — достойнейший наследник классических маслкаров. Темперамент — огонь: до 97 км/ч (60 миль/ч) за 3,5 секунды, максимальная скорость — 319 км/ч. Но с точки зрения ездовых свойств перед нами спорткар. На это указывает задняя независимая подвеска, адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, электронноуправляемый дифференциал, система выбора режимов движения и тормоза Brembo. 
© Motor.ru
Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Если вы спросите нас про самый поразительный Camaro, то мы без колебаний назовем таковым ZL1 1LE последнего поколения. Да простят нас фанаты машин старой школы. Это купе со специальным трековым пакетом, существенно расширяющим потенциал базового ZL1. Мощность не изменилась, благо она и так с избытком. Все апгрейды нацелены на раскрытие способностей шасси. К ним относится карбоновое антикрыло и канарды на переднем бампере, регулируемая подвеска (настроить под себя можно даже задний стабилизатор поперечной устойчивости), амортизаторы Multimatic DSSV (Dynamic Suspension Spool Valve) и облегченными колесами (ширина дисков на дюйм больше, а посадочный диаметр на столько же меньше, шины Goodyear Eagle F1 Supercar 3R позволяют развивать боковые перегрузки в 1,10 g).
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Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Если вы спросите нас про самый поразительный Camaro, то мы без колебаний назовем таковым ZL1 1LE последнего поколения. Да простят нас фанаты машин старой школы. Это купе со специальным трековым пакетом, существенно расширяющим потенциал базового ZL1. Мощность не изменилась, благо она и так с избытком. Все апгрейды нацелены на раскрытие способностей шасси. К ним относится карбоновое антикрыло и канарды на переднем бампере, регулируемая подвеска (настроить под себя можно даже задний стабилизатор поперечной устойчивости), амортизаторы Multimatic DSSV (Dynamic Suspension Spool Valve) и облегченными колесами (ширина дисков на дюйм больше, а посадочный диаметр на столько же меньше, шины Goodyear Eagle F1 Supercar 3R позволяют развивать боковые перегрузки в 1,10 g). 
© Motor.ru

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Казалось бы, доработок не так много, но они дают поразительный результат! Стандартный ZL1 прошел круг автодрома Нюрбургринг за 7 минут 29,60 секунды. Тем временем ZL1 1LE сделал это за 7 минут 16,04 секунды. Для сравнения, Porsche 911 Turbo S (991.2) требуется 7 минут 17,11 секунды, а Porsche Cayman GT4 RS — 7 минут 16,15 секунды.
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Казалось бы, доработок не так много, но они дают поразительный результат! Стандартный ZL1 прошел круг автодрома Нюрбургринг за 7 минут 29,60 секунды. Тем временем ZL1 1LE сделал это за 7 минут 16,04 секунды. Для сравнения, Porsche 911 Turbo S (991.2) требуется 7 минут 17,11 секунды, а Porsche Cayman GT4 RS — 7 минут 16,15 секунды. 
© Motor.ru

Недавно мы рассказывали про крутейшие Ford Mustang. А где культовый пони-кар там его вечный и злейший конкурент Chevy Camaro! Знаменитый автомобиль снят с производства, но навеки в наших сердцах. Оцените десять самых свирепых и интересных заводских модификациях по версии «Мотора»! О специальных дилерских исполнениях типа Yenko, Dana и Baldwin Motion, а также тюнинговых чудищах от Hennessey Performance и прочих фирм как-нибудь в следующий раз. Хотя, постойте! Для одной уникальной машины подобного толка мы сделаем исключение.

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