Chevrolet Camaro Z28 IROC-Z. С 1972 года силушка Camaro и других крутых американских машин пошла на убыль и до второй половины восьмидесятых ничего особенно радостного в их клане не происходило. Лучик надежды забрезжил в 1985-м, когда покупателям предложили пакет IROC-Z для Z28 в честь гонки International Race of Champions, где участвовал Chevy. В него входило спортшасси (амортизаторы Delco-Bilstein, стабилизаторы поперечной устойчивости потолще, уменьшенный дорожный просвет) и опциональная система распределенного впрыска топлива TPI (Tuned Port Injection) от «Корвета» вместо моновпрыска. Сначала ставился пятилитровый агрегат (218 л.с.). Через несколько лет компанию ему составил V8 L98 «пять и семь» (до 248 л.с.).