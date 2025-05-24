А на обед — лошадка: самые сумасшедшие Chevrolet Camaro
Недавно мы рассказывали про крутейшие Ford Mustang. А где культовый пони-кар там его вечный и злейший конкурент Chevy Camaro! Знаменитый автомобиль снят с производства, но навеки в наших сердцах. Оцените десять самых свирепых и интересных заводских модификациях по версии «Мотора»! О специальных дилерских исполнениях типа Yenko, Dana и Baldwin Motion, а также тюнинговых чудищах от Hennessey Performance и прочих фирм как-нибудь в следующий раз. Хотя, постойте! Для одной уникальной машины подобного толка мы сделаем исключение.