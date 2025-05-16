Завод Volkswagen в Цвиттау выпустил миллионный электромобиль

Завод Volkswagen в Цвиккау преодолел важный рубеж в своей истории.

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Спустя пять с половиной лет работы он выпустил миллионный электромобиль. Юбилейной моделью стал ID.3 GTX Performance в цвете Kings Red Metallic. Этот автомобиль вскоре отправится к своему владельцу из Баварии.

Председатель правления Volkswagen Sachsen GmbH Дэнни Ауэрсвальд подчеркнул, что выпуск миллионного авто - это значительный успех для всего коллектива предприятия. Несмотря на сложности, с которыми компания сталкивалась в последние годы, она всегда выполняла поставленные задачи в срок, качественно и надёжно.

С момента запуска производства электромобилей в 2019 году площадка в Цвиттау перешла полностью на сборку машин на "зеленом" топливе. Сейчас здесь выпускаются шесть моделей для трёх брендов группы Volkswagen.

26 июня 2020 года с конвейера сошёл последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это символическое завершение эпохи, начавшейся в 1904 году с создания компании August Horch. В период ГДР здесь производили хорошо известный жителям СССР Trabant.

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