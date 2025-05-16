Изменения в штрафах: как Минфин планирует увеличить бюджет за счет нарушителей

Министерство финансов прогнозирует рост поступлений в бюджет от нарушителей правил дорожного движения в восемь раз - до 52,8 млрд рублей, вместо запланированных ранее 6,4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на законопроект об изменениях в бюджет России на 2025 год пишет газета «Ведомости».

Рост прогнозируемых поступлений связан как с увеличением суммы штрафов за нарушение ПДД, так и с существенным снижением скидки за их оперативную оплату. Так, с 1 января штраф за нарушение скоростного режима вырос с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. При этом доля 500-рублевых штрафов за превышение скорости на 20–40 км/ч составляет 73%. Скидка же за оперативную оплату штрафа была снижена с 50 до 25%.

При этом изменилась и система распределения доходов бюджетов от штрафов. Если раньше платежи шли в доход регионов, то теперь 25% уходят в федеральный центр, отмечает издание.

Опрошенные изданием эксперты разошлись в своих оценках корректировки бюджета на сумму штрафов. Так, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что несколько миллиардов рублей для федерального бюджета, объем которого почти 40 трлн, слишком маленькая сумма, и сделанные корректировки «носят почти технический характер».

Однако управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев уверен, что восьмикратный рост доходов федерального бюджета от штрафов может быть воспринят властями как успешная мера, что может привести к новым повышениям штрафов и других обязательных платежей, в том числе налогов и пошлин.

Ранее в МВД заявили, что мошенники стали подделывать квитанции об оплате штрафа. Визуально бланки, присланные по почте, не отличаются от настоящих, но содержат неверные реквизиты для уплаты штрафа. В графе «получатель» вместо «Управление Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы. В итоге автовладелец переводит деньги мошенникам.

В МВД посоветовали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы всем автолюбителям, столкнувшимся с поддельными бланками-квитанциями для оплаты штрафа.