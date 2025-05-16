В Москве полностью закроют Садовое кольцо и другие улицы

В столичном управлении Госавтоинспекции предупредили автомобилистов о перекрытиях в мегаполисе. В ведомстве отметили, что с 17 по 19 мая в Москве планируется провести ряд спортивных мероприятий, из-за чего ограничения начнут вводить уже с полуночи в ночь на субботу.

Так, с 00:01 17 мая будет перекрыта Зубовская улица от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, Большая Пироговская улица от Зубовской до улицы Еланского, а также проезд Девичьего Поля от Плющихи до Зубовской. Ограничения будут сняты после 20:00.

Кроме того, с 06:00 транспорт выгонят с Садового кольца в обоих направлениях и Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

С 13:30 нельзя будет проехать по Плющихе от проезда Девичьего Поля до Еланского, а также на самой Еланской улице от Плющихи до Большой Пироговской улицы.

Все ограничения будут сняты «после окончания мероприятий».

18 мая планируется ограничить движение с 10:30 до 16:30 по улице Косыгина от Ленинского проспекта до Воробьёвского шоссе.

В понедельник, 19 мая, личный и общественный транспорт не пустят в деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое. Дороги перекроют с 9:30 до 15:30.

Гаишники уже предложили искать водителям альтернативные маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки и указания регулировщиков.