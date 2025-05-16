Mazda EZ-60 "взорвала" перегретый рынок КНР

Кроссовер Mazda EZ-60, созданный на платформе Changan, был представлен в конце апреля. Спустя двое суток на него уже было оформлено 10 тысяч заказов. Теперь компания отчиталась о более чем 18 тысячах желающих купить новинку. И что самое интересное, это на китайском рынке, где представлено огромное количество автомобилей едва ли не всех брендов мира.

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Mazda EZ-60 базируется на платформе кроссовера Changan Shenlan S07, и модели близки по габаритам. Длина "Мазды" - 4850 мм, размер колёсной базы составляет 2902 мм.

Пока EZ-60 представлен в виде гибрида с бензиновым ДВС объёмом 1,5 литра, который не связан с колёсами. В движение автомобиль приводит 255-сильный электромотор на задней оси. Паспортный запас хода - 1300 км.

Сайт Carnewschina отмечает, что большому количеству заказов способствовал не только интерес публики к кроссоверу, но и низкий депозит, который на старте приёма заказов составлял всего 10 юаней. С каждым днём сумма увеличивается и будет вычтена из полной стоимости Mazda EZ-60 на момент покупки.