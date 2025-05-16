Названы популярные иномарки, которые можно купить в бюджете до 2 млн рублей

Российская Газетаиещё 1

Эксперты агентства "Автостат" провели составили список самых популярных подержанных иномарок, которые россияне могут приобрести на вторичном рынке, имея бюджет в 2 миллиона рублей.

Названы популярные иномарки, которые можно купить до 2 млн рублей
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Чаще всего за указанную сумму предлагают 7-летние Kia Optima. Среди более возрастных автомобилей выделяются 8-летние Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Mazda6 и Volkswagen Passat.

Медианная стоимость подержанной легковушки на рынке в апреле текущего года составила 1 471 000 рублей, что на 0,6%, или 9,5 тысяч рублей, меньше, чем в марте.

Среди "свежих" автомобилей в данной ценовой категории лидируют пятилетняя Skoda Octavia и шестилетняя Hyundai Sonata.

Ранее "РГ" рассказывала о том, в каких регионах проще всего купить машину в отличном состоянии.

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