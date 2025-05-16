Почти 30 миллионов машин проехало по Крымскому мосту за семь лет
За семь лет со дня открытия Крымского моста трафик в оба направления составил 29,5 миллиона автомобилей, сообщает Росавтодор.
Движение запустили 16 мая 2018 года. За первые сутки проехало более десяти тысяч транспортных средств.
До начала строительства провели археологическое обследование территории. Площадь раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло миллиона.
Основные работы продолжались 27 месяцев. За это время забили почти семь тысяч свай на глубину от 12 до 105 метров
В пиковый период на объекте трудились более 15 тысяч человек. Возведение инфраструктурного сооружения продолжалось в любую погоду: за три зимы зафиксировано более 2700 штормовых часов.
Штатное функционирование перехода сегодня обеспечивают более 220 сотрудников и 60 единиц дорожной техники. Соблюдение правил контролируют десять автоматических комплексов.
Для безопасного проезда на подходах к мосту стоят досмотровые комплексы. Движение разрешено легковым автомобилям и рейсовым автобусам. А для грузовиков сделали альтернативный маршрут.