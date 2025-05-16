Почти 30 миллионов машин проехало по Крымскому мосту за семь лет

За семь лет со дня открытия Крымского моста трафик в оба направления составил 29,5 миллиона автомобилей, сообщает Росавтодор.

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Движение запустили 16 мая 2018 года. За первые сутки проехало более десяти тысяч транспортных средств.

До начала строительства провели археологическое обследование территории. Площадь раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло миллиона.

Основные работы продолжались 27 месяцев. За это время забили почти семь тысяч свай на глубину от 12 до 105 метров

В пиковый период на объекте трудились более 15 тысяч человек. Возведение инфраструктурного сооружения продолжалось в любую погоду: за три зимы зафиксировано более 2700 штормовых часов.

Штатное функционирование перехода сегодня обеспечивают более 220 сотрудников и 60 единиц дорожной техники. Соблюдение правил контролируют десять автоматических комплексов.

Для безопасного проезда на подходах к мосту стоят досмотровые комплексы. Движение разрешено легковым автомобилям и рейсовым автобусам. А для грузовиков сделали альтернативный маршрут.