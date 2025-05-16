Стартовали продажи нового кроссовера Haval F7x российской сборки

Бренд Haval объявил о начале продаж продажи нового поколения Haval F7x. По информации пресс-службы марки, первые автомобили уже доступны к покупке у дилеров по всей стране. У модели две комплектации: Premium за 3 499 000 рублей и Tech Plus за 3 699 000 рублей.

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Кроссовер собирают на заводе в Тульской области по полному циклу. Машина адаптирована для российских условий: у нее усиленная защита от коррозии, увеличенный бачок омывателя, обогрев всех сидений, руля и лобового стекла, а также подготовка для установки фаркопа. На автомобиль действует пятилетняя поддержка: три года гарантии и два года дополнительного сервисного обслуживания.

В базовой версии уже доступна мультимедийная система с экраном 14,6 дюйма, цифровая приборная панель с экраном 12,3 дюйма и физические кнопки для основных функций. В комплектации Tech Plus дополнительно установлен проекционный дисплей, который дублирует информацию о скорости, навигации и данные от систем помощи водителю прямо на лобовое стекло.

Внешний дизайн автомобиля выдержан в спортивном стиле. Характерные чёрные элементы, такие как решётка радиатора, окантовка стёкол и рейлинги, придают ему строгий вид. Задняя часть кузова имеет форму купе. Интерьер машины выполнен в темных тонах, включая потолок. В салоне новинки присутствует динамическая подсветка и панорамный люк на крыше.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 192 лошадиные силы. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод - полный.

Кроссовер доступен в четырёх цветах: "галактический чёрный", "океанический лазурит", "агат" и "дымчатый жемчуг".