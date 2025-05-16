Названо число автомобилей, которое должен продавать дилер, чтобы не разориться

Начало 2025 года обернулось серьезными испытаниями для автодилеров: наблюдалось резкое падение объемов реализации автомобилей, и ряд китайских автопроизводителей рассматривали возможность ухода с российского рынка. Существует высокая вероятность, что к концу года некоторые из этих марок станут недоступны для российских покупателей.

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Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в АГ «Авилон», Ренат Тюктеев поделился с Autonews.ru информацией о том, какие бренды могут покинуть российский рынок в первую очередь.

По словам Тюктеева, дилерская деятельность становится нерентабельной, если ежемесячные продажи бренда не превышают 50–70 автомобилей. Исключение составляют лишь новые компании, только начинающие свою деятельность.

Главной причиной проблем у менее востребованных марок эксперт назвал их неспособность выдерживать конкуренцию с лидерами рынка, входящими в первую десятку. Значительное влияние оказывают также высокие расходы, связанные с хранением больших запасов непроданных автомобилей, количество которых на складах достигает нескольких сотен тысяч.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили «Запорожец» 1990 года без пробега.