В России продают автодом, построенный на базе пикапа Changan

Официально на территории России подобная модель недоступна. Однако на домашнем рынке дома на колесах Changan доступны в нескольких модификациях. Причем кабина, а также силовые установки в кемпере не отличаются от стандартной версии пикапа.

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Автодом Hunter Plus представляет собой классический пикап с однорядной двухместной кабиной, который дополнили жилым модулем на четырех человек. Внутри находятся два спальных места, кухонная зона с варочной панелью, раковиной, холодильником и микроволновкой, а также санузел с душем и стиральной машиной. Кроме того, в список опций автодома входит климат-контроль с сенсорной системой управления и множество ящиков для хранения вещей.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

На кузове кемпера разместили раздвижной тент-маркизу и багажник для велосипедов. В движение полноприводный автодом приводит стандартный для пикапа двухлитровый турбомотор мощностью 226 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат».

Приобрести китайский дом на колесах без пробега у продавца из Ростова-на-Дону можно за 8,4 миллиона рублей.

В начале апреля в России представили дом на колесах, построенный на базе фургона «Газель Next». Разработчики создали кемпер на четырех человек.