Раскрыто оснащение Aito Seres M8 для РФ

Компания «МБ Рус» намерена предложить россиянам новый премиальный паркетник, мировая премьера которого состоялась на автосалоне в Шанхае в апреле 2025 года. В линейке бренда новинка займёт место на ступень ниже флагманского M9, на который в России уже открыт предзаказ.

© Quto.ru

Автомобиль построен на созданной совместно с Huawei платформе. Его размеры составляют 5190 х 1999 х 1795 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3105 мм.

В движение паркетник будет приводить гибридная силовая установка, включающая в себя электромоторы суммарной отдачей 450 сил и 1,5-литровый турбомотор, работающий как генератор. Общий запас хода кроссовера достигает 1 500 км.

Бортовая электроника работает на операционной системе HarmonyOS 4.0, а также оборудован проекционным дисплеем, интерактивными функциями и широким набором систем помощи, работающих на базе 12 камер, 5 радаров и лидара.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

На российском рынке модель будет предложена в вариантах с пятью и шестью местами в салоне. В последнем случае на втором ряду будут установлены «капитанские» кресла.