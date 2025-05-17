Электромобиль Атом — рассказываем сколько он будет стоить

Максим Кадаков рассказал, сколько будет стоить отечественный электромобиль Атом«Росатом» на выставке MIMS-2025 в очередной раз показал платформу электромобиля Атом, производство которого вскоре должно начаться на автозаводе «Москвич».

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Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, находясь на выставке, рассказал читателям о близящейся перспективе запуска сборки этих машин, о нюансах конструкции и применяемых технологиях, а также сделал уточненный прогноз цены на эти машины.

«Запуск Атома в производство намечен на середину года. Выпускать его будут на заводе Москвич. Обещают локализацию до 70%. Основные компоненты должны быть российскими, но кое-что поедет к нам из Китая. Цена едва ли будет ниже 3 млн рублей, но с субсидиями наверно будет дешевле», – рассказал Кадаков.

Он уточнил, что большая часть кузовных элементов будет штамповаться в ОЭЗ «Алабуга», однако некоторые элементы, которые делаются методом горячей штамповки, будут привозными – из Китая. Среди таковых – пороги кузова, поперечные усилители пола, арки дверных проемов (как известно, у Атома нет центральной стойки кузова). По словам Кадакова, при сравнительно небольших объемах производства делать эти компоненты в России невыгодно.

Еще одна новость касается рулевого управления. По первоначальному плану, Атом должен был получить систему управления без жесткой связи с колесами – так называемую «drive by wire». Однако на начальном этапе серийного производства от этой идеи отказались – в ближайший год или даже больше с конвейера будут сходить Атомы с обычным реечным управлением с электроусилителем.