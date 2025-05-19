Преемник Kia Ceed сохранит «механику» и получит малолитражный мотор

Французское издание L`argus поделилось информацией о пятидверке следующего поколения. По данным инсайдеров, на смену Kia Ceed придёт «клон» заокеанского K4 с пересмотренной гаммой силовых агрегатов и ставкой на гибридные системы. Дебют в Европе ожидается в 2026 году, базовая версия получит малолитражный 1,0-литровый двигатель с «механикой», не доступный в Америке.

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В Мексике и США покупатели выбирают между атмосферным мотором 2.0 (149 л.с., 179 Нм) с вариатором и турбомотором 1.6 (193 л.с., 264 Нм) с 8-ступенчатым автоматом. В Европе гамма будет другой: ожидается трёхцилиндровый турбомотор 1.0 (100 л.с.) с «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Также запланирован турбомотор 1.5 мощностью 140 лошадиных сил.

Обычные Kia Ceed следующего поколения получат 48-вольтовый стартер-генератор, а ещё вероятен 141-сильный заряжаемый гибрид с «атмосферником» 1.6, электродвигателем и 6-ступенчатым «роботом». Полностью электрических версий не будет, также умалчивается о судьбе дизеля 1.6 CRDi (136 л.с.). О разветвлённой гамме кузовов, вероятно, тоже придётся забыть.

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Судьба актуального семейства Kia Ceed предрешена: конфигуратор модели закрыт, производство Ceed и XCeed вот-вот завершится, а универсал ProCeed уже не выпускается. Складских запасов хватит примерно до конца 2025 года, так что 2026 год европейские сайты Kia встретят с сокращённой гаммой.