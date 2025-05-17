УАЗ с трудом удержал третье место по продажам пикапов в России

«Автостат» поделился итогами апреля, и сегмент лёгких грузовичков неплохо себя чувствует на падающем рынке. Самым популярным брендом пикапов в России стал JAC (443 штуки), на втором месте Great Wall (324), а УАЗ только третий (211). Очень близко к российской марке расположились Sollers (204) и Foton (203). Доля остальных производителей вместе взятых менее 25%.

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В апреле 2025 года в России продали 1843 новых пикапа: на 18% меньше, чем годом ранее. Спрос за первые четыре месяца просел на 12% относительно аналогичного периода 2024 года. Для сравнения российский авторынок легковых машин в целом в период с января по апрель потерял 25% клиентов. Однако УАЗ пока не может воспользоваться интересом покупателей: спрос на «Пикапы» падает быстрее рынка.

В модельном рейтинге одной модели (УАЗ «Пикап») противостоят целые линейки от китайских производителей. У Great Wall востребованы Poer и King Kong Poer, у JAC — T8 и T9, у Foton — Tunland V7 и V9. Впрочем, эстафету у Ульяновского автозавода перехватывает «родственная» марка Sollers: пикап ST6 (204) почти догнал по популярности УАЗ (211). Также импульс продажам может придать скорое обновление ульяновских «Пикапов».

Отметим, что статистика «Автостата» учитывает поставленные на учёт в ГИБДД автомобили, а транспорт для новых регионов, спецслужб и военных ведомств в отчёты не попадает. По открытым данным бестселлером Ульяновского автозавода является семейство СГР во главе с «Буханкой».