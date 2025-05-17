Недорогой внедорожник Toyota Land Cruiser FJ раскрыт до премьеры

Портал Best Car поделился скриншотами, которые проливают свет на долгожданный «младший» вездеход концерна. Как и ожидалось, самая доступная и компактная модель из семейства Land Cruiser получит приставку FJ. Основой послужит рамная архитектура TNGA-F, но в укороченном виде: ближайший «родственник» новинки — бюджетный пикап Hilux Champ. В остальном компромиссов нет.

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Toyota Land Cruiser FJ сохранит постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen, который в нормальных условиях распределяет крутящий момент в пропорции 40:60 (с акцентом на заднюю ось). Предусмотрена понижающая передача, размыкаемый передний стабилизатор, блокировка заднего и межосевого дифференциалов. Геометрия тоже внедорожная: углы въезда/съезда/рампы равны соответственно 33/30/26 градусам соответственно.

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Задняя подвеска с неразрезным мостом видна на схеме, но о типе двигателя информации в брошюре нет. Зато раскрыты внешность и салон: экстерьер будет выдержан в стиле базового Land Cruiser Prado 250, хотя новинка окажется заметно компактнее. Салон консервативный: традиционная для Toyota медиасистема с «горячими» клавишами и шайбами, классический селектор трансмиссии, мультируль с физическими кнопками, простые и функциональные воздуховоды.

В брошюре есть оговорка, что серийный внедорожник ещё может поменяться, ведь в продаже модель появится только в 2026 году. Однако презентация может состояться во втором полугодии 2025-го. Приоритетный рынок — Азия, но в других странах недорогая альтернатива Land Cruiser Prado тоже может быть востребована.