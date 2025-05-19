КамАЗ готов сократить рабочую неделю на один день

Татарстанское издание БИЗНЕС Online выяснило, что челнинский завод обсуждает переход на четырёхдневку из-за низкого спроса. На рынке грузовиков затоваривание, на стоках дилеров много машин, потому выпускать новые незачем. О мгновенном сокращении рабочей недели речи нет: КамАЗ будет изучать рынок до июля. Если решение о переходе на четырёхдневку всё-таки примут, то работников уведомят за два месяца.

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О проблеме с перенасыщением российского авторынка грузовиков глава КамАЗа Сергей Когогин говорил в интервью в конце марта. Тогда гендиректор автогиганта заявил, что в 2025 году заводу «можно вообще ничего не производить — все эти машины уже есть». Впрочем, четырёхдневная рабочая неделя — не единственный возможный сценарий оптимизации производства.

С проблемами сбыта продукции столкнулся не только КамАЗ. В марте на сокращенную рабочую неделю перешёл производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», а с 1 июля «лишний» выходной добавят сотрудникам крупнейшего российского завода по производству дизельных двигателей — «Автодизеля» (ЯМЗ) из Ярославля.

По данным «Автостата» в апреле 2025 года спрос на тяжёлые грузовики (полной массой более 16 тонн) снизился на 59% по сравнению с прошлым годом, а в среднетоннажном сегменте (полная масса от 3,5 до 16 тонн) падение составило 48%. Держится только сегмент легких коммерческих машин (-14% по итогам апреля), но в линейке КамАЗа к этой категории относится только «Компас 3», который ещё на пути к серии.