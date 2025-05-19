У МВД появились номера в американском стиле

На профильных сайтах засветились снимки полицейского автомобиля с необычным регистрационным знаком. Вместо обычного «строчного» синего номера типа 20 на внедорожнике Ford Explorer установлены квадратные таблички в американском стиле. На первый взгляд, регистрационный знак повторяет «мотоциклетный» номер типа 22, но расположение надписи «RUS» и белая окантовка региона другие.

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Ещё недавно на полицейском Ford Explorer (елабужской сборки) был установлен традиционный номер «строчного» типа. Однако изначально у внедорожника планка под американский формат с квадратными номерами, и по ту сторону океана силовые структуры используют именно такие. В России с 2020 года разрешили задние квадратные двухрядные номера, но речь шла только об обычных белых номерах типа 1.

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Об изменениях в Государственных стандартах регистрационных знаков публично не сообщалось. С 2023 года квадратные номера типа 1 можно устанавливать даже спереди, но снимков полицейских машин с двухрядными синими табличками пока в Сети нет. Зато с апреля в России на полицейских машинах стали появляться номера с триколором, но водителям, которые ездят с номерами без флага, не придется их менять в срочном порядке.

Американские или японские автомобили с квадратным форматом номеров вряд ли будут массовыми у российской полиции: среди машин для будущих закупок только российские и китайские модели. Хотя с момента совещания прошло семь месяцев, полицейские Haval H3, H5 и F7 нового поколения пока не засветились.