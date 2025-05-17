Вице-президент Chery раскритиковал новейший Geely: вот что получилось

Один из топ-менеджеров пренебрежительно высказался о бизнес-седане Galaxy Starshine 8. В публичном аккаунте в китайском аналоге TikTok Яо Фэй описал новинку Geely, как «ужасную машину» с «тесными сиденьями второго ряда» и «плохим качеством звука». Резкие комментарии вице-президента Chery быстро стали вирусными, и ему пришлось столкнуться с массой негатива.

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Пользователи соцсети и покупатели Geely Galaxy Starshine 8 своим шквалом неодобрительных комментариев вынудили Яо Фэя закрыть аккаунт и распустить группу, где он позволил себе неосторожные критические высказывания. Пользователи обратили внимание, что топ-менеджер Chery высказался негативно о бизнес-седане конкурентов незадолго до рыночного дебюта собственного аналога — Fulwin A9.

Любопытно, что Яо Фэй занимает должность гендиректора по маркетингу Chery, а раньше возглавлял маркетинговый отдел компании Ora концерна Great Wall, поэтому о последствиях критики в соцсетях топ-менеджер должен прекрасно знать. Негативный отзыв на новинку конкурентов перед дебютом собственного продукта посчитали непрофессиональным и неэтичным. Хотя цены Fulwin A9 ещё не раскрыты, ожидается, что новинка будет напрямую соперничать с Geely Galaxy Starshine 8.

«Ценовые войны» между китайскими автопроизводителями стали нормой, но критика конкурентов на уровне топ-менеджеров скорее исключение, нежели правило. На уровне пресс-служб споры случаются: год назад Geely и BYD поспорили в соцсетях, чей двигатель внутреннего сгорания наиболее эффективный.