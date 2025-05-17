Полицейский разгон десятков «дрифтеров» под Петербургом попал на видео

Сотрудники Госавтоинспекции раз сорвали съезд «дрифтеров», собравшихся на парковке крупного торгового центра в Кудрово (Ленинградская область). Об этом сообщает региональное управление МВД.

На нелегальное мероприятие накануне ночью собралось несколько десятков любителей уличных гонок. Однако гонки не состоялись из-за приезда патрульных автомобилей ГАИ.

Сотрудники составили свыше десятка протоколов, в том числе за отсутствие страхового полиса и технически неисправные машины.

Пятерых гонщиков отвезли на медосвидетельствование, подозревая, что они нетрезвы. Пять машин отправили на спецстоянку из-за измененных номеров агрегатов.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ дрифтеры танцевали ехор вокруг сотрудников ДПС.