Российский автомат для УАЗ и Sollers: подробности о трансмиссии

Телеграм-канал «Грузовики и вообще» подтвердил информацию «Мотора» о скорой локализации сборки 6-ступенчатых коробок передач. По данным инсайдеров, полностью отечественного производства будет только корпус автомата. Одну и ту же трансмиссию планируют адаптировать и под фургоны/грузовички Sollers Atlant, и под полноприводные внедорожники УАЗ «Патриот»/«Пикап».

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У исходного JAC Sunray до сих пор нет версии с автоматической коробкой передач, поэтому версия с двумя педалями окажется своего рода эксклюзивом. Первым в продажу поступит цельнометаллический Sollers Atlant в «средней» версии L2 с односкатной задней ошиновкой: его ждут у дилеров летом.

По собственной информации «Мотора» в России локализуют автоматическую коробку передач с гидротрансформатором от холдинга Minshine Auto. Это китайский производитель агрегатов для японских фургонов и пикапов: в каталоге есть коробки передач и двигатели для Toyota HiAce/Hilux, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 итп. В основном тиражируются проверенные решения второй половины 1990-х и начала 2000-х.

Двухпедальные Sollers Atlant появятся в продаже летом, а возвращения автомата на внедорожники Ульяновского автозавода придётся подождать. Гендиректор УАЗа Алексей Спирин дал понять, что в ноябре «Патриот» и «Пикап» ждёт рестайлинг, переход на 6-ступенчатую «механику» и дизельный двигатель, а автомат — перспектива 2026 года.