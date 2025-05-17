В России поставили на учет гиперкар Porsche 918 за 2 млн долларов

По собственной информации «Мотора» в столице получил номера супергибрид с индексом «918». Речь идёт о последнем гиперкаре Porsche: хотя производство завершилось десять лет назад, преемника до сих пор нет. Теперь в России стало три «девятьсот восемнадцатых»: два экземпляра без учёта, находятся в частных коллекциях и не замечены на дорогах общего пользования.

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«Красивыми» номерами под модель с московским кодом «99» обзавёлся Porsche 918 Spyder серебристого цвета с пакетом Weissach, который изначально был зарегистрирован в Люксембурге. Цена не известна, но на аукционах спайдеры в такой конфигурации стоят около двух миллионов долларов.

Этот конкретный экземпляр с идентификационным номером 604 (из тиража 918 машин). За спинками кресел расположен атмосферный высокооборотистый 4,6-литровый двигатель V8, который сочетается с двумя электродвигателями. Один электромотор приводит в движение переднюю ось, второй — заднюю. Пиковая отдача системы — 887 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Хотя Porsche 918 Spyder разрабатывался в начале 2010-х, он до сих пор быстрее актуального 911 Turbo S (992)!

Проекты новых гиперкаров у Porsche есть: в разработке и электромобиль на основе концепт-кара Mission X, и супергибрид на базе прототипа для гонок на выносливость. Дебют нового флагмана может состояться в июне, но подтверждённых данных от Porsche пока нет.