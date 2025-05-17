Lotus придется выпускать модели холдинга Geely на британском заводе

Новый руководитель европейского филиала марки Мэтт Уиндл подтвердил журналу Autocar: производство на площадке в Хетеле может быть расширено. По мнению топ-менеджера, переход к выпуску более массовых моделей даст «прочную связь между производством и коммерцией спорткаров». Однако первым кандидатом является малотиражный электрический родстер Polestar 6.

© Lotus

Мэтт Уиндл объяснил, что стремление нарастить производство на британском заводе объясняется резким повышением пошлин в США и «антикитайскими» тарифами. Из-за политических ограничений и снижения спроса на электромобили класса люкс первоначальная бизнес-модель Lotus потерпела крах. Теперь в компании рассматривают возможность возвращения к мультибрендовому производству в стиле 2000-х, когда в Хетеле собирали Lotus, Vauxhall и Tesla Roadster.

Выпуск мелкосерийного электрического родстера Polestar 6 в компании Lotus считают переходным моментом, ведь сейчас на площадке выпускают только бензиновые спорткары, а переход к электрифицированным моделям неизбежен. Расширение завода неминуемо, поскольку предел сборочных конвейеров в текущей конфигурации десять тысяч машин в год.

Хотя Дональд Трамп заключил сделку с Великобританией, пока Lotus не возобновил поставки в США. Топ-менеджер ждёт подробностей: «мы не хотим торопиться и в итоге оказаться в затруднительном положении, поскольку пока есть только цифры в заголовках». О будущих моделях на британской площадке Уиндл сказал только одно: это будут «гипергибриды» с турбомотором и увеличенным запасом хода. Под определение попадают и будущие Zeekr, и Lynk & Co, и Geely Galaxy.