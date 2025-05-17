АвтоВАЗ рассказал о перспективах Lada Largus с мотором 1.8 Evo

В эфире радиостанции «Москва FM» руководитель пресс-службы автогиганта Сергей Ильинский заявил, что установка флагманского мотора на заслуженную модель невозможна технически. Представитель АвтоВАЗа объяснил: 1,8-литровый «атмосферник» просто не поместится под капотом Lada Largus, потому расширения гаммы с нынешних двигателей объёмом 1,6 литра можно не ждать.

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Самый современный двигатель АвтоВАЗа — «атмосферник» 1.8 Evo — в настоящий момент ставится только на семейство Vesta/Aura, хотя в ближайшее время агрегат того же объёма, но в 8-клапанной конфигурации и с «продольным» расположением пропишется на внедорожниках Niva Travel и Niva Legend. В отдаленной перспективе может появиться Iskra Sport с мотором от будущей Vesta Sport.

Что касается «Ларгуса», то ему новых агрегатов под занавес жизненного цикла можно не ждать: покупателям остаётся выбирать между восьми- и шестнадцатиклапанным мотором объёмом 1,6 литра. Нет и предпосылок появления двухпедального фургона или универсала с бензиновым агрегатом: вариатор может не справиться с частой эксплуатацией под нагрузкой. Электрический e-Largus оказался слишком дорогим, и сейчас на заводе занимаются уменьшением себестоимости.

Со временем на смену «Ларгусу» может прийти семейство Lada B-Van: трёхрядных универсалов и фургонов на базе Vesta. В серию новинку планируют запустить в 2027 году, сразу после соплатформенного кроссовера. Lada B-Van может оказаться самой длинной, высокой и вместительной моделью АвтоВАЗа.