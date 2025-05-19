В Волгоградской области вводятся ограничения на движение фур

Запрет на проезд большегрузов в жару начнет действовать уже с 20 мая.

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В следующий вторник, 20 мая, в регионе начнут действовать ограничения на проезд большегрузных транспортных средств с 10.00 до 22.00 в дни, когда температура воздуха превышает +32 градуса. Запрет продлится до 31 августа 2025 года.

Передвижение фур и грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам будет запрещено, чтобы предотвратить деформацию асфальтового полотна в летний период, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Ограничительные меры должны не только поддерживать эксплуатационное состояние дорог, но также повысить безопасность всех участников дорожного движения.

Водителей большегрузов и руководителей транспортных компаний просят учитывать ограничительный период при составлении графиков движения транспортных средств. За соблюдением введенных ограничений будут следить сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что Волгоградская область является важным транспортным узлом федерального значения. За последние 10 лет на территории региона построили и обновили около 4,8 тыс. км дорог, еще 373 км запланированы на 2025 год. Губернатор Андрей Бочаров лично осуществляет контроль за ходом работ на ключевых объектах строительства.