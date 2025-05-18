Новый спорткар Alfa Romeo разделит платформу с Dodge Charger. Глава отдела маркетинга Кристиано Фиорио рассказал журналу Car, когда в гамму вернётся массовый автомобиль со спортивным характером. Специалист Alfa Romeo подчеркнул, что ориентироваться на мелкосерийный суперкар 33 Stradale неправильно: это был проект команды энтузиастов, которые работали во внеурочное время не в ущерб основным задачам со строго ограниченным бюджетом.

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Хотя Alfa Romeo 33 Stradale выпущена в количестве всего 33 экземпляров, этот суперкар улучшил имидж марки. Внимание обеспечивается не только тиражом: аксессуары, масштабные модели, видеоигры — всё это популяризирует Alfa Romeo. Однако будущий массовый спорткар сделают по другим лекалам: основой послужит платформа STLA Large!

Кристиано Фиорио дал понять, что архитектуру рассматривают для интеграции 2,9-литрового бензинового V6, дополненного гибридной системой. Однако журнал Car напомнил, что платформа подходит для автомобилей длиной от 4,7 метра, то есть будущий спорткар окажется заметно крупнее Porsche 911. Ориентиром может быть Dodge Charger, который насчитывает 5,25 метра в длину!

Ограничения диктуют, что спорткар Alfa Romeo больше не будет компактным, скорее можно говорить об итальянском аналоге американских масл-каров. В любом случае компания займётся имиджевой моделью после того, как приведёт в порядок финансы и убедится, что расширение гаммы будет сопряжено с увеличением прибыли.