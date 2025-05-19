Дилеры начали получать кроссоверы Haval M6 калужской сборки

Автомобили Haval M6 калужской сборки начали поступать к автодилерам. В салоны АГ "Авилон" первые машины приехали в прошлые выходные, об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон Haval" Александр Савельев.

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Напомним, производство на калужском автозаводе "Автомобильные технологии" (бывший "ПСМА Рус") модели стартовало 17 февраля и "на данном этапе осуществляется методом крупноузловой сборки".

Автомобили Haval M6, сошедшие с конвейера в Калуге, проходят комплексную проверку качества на всех этапах производства по стандартам китайской марки.

Модель вышла на российский рынок в июле 2023 года. В настоящее время кроссовер представлен в двух комплектациях по цене 1 949 000 и 2 299 000 рублей.

Вне зависимости от версии Haval М6 предложен с мотором 1,5 литра мощностью 143 л.с. В начальной комплектации он агрегатируется 6-ступенчатой МКП, также доступен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Ранее "РГ" сообщала, что в России начались продажи Haval F7x. У модели две комплектации: Premium за 3 499 000 рублей и Tech Plus за 3 699 000 рублей.