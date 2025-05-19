BYD бросит вызов японскому автопрому в ранее невиданном сегменте

Фирма опубликовала тизер микрокара в плотном камуфляже, и по форм-фактору прототип очень напоминает кей-кары. Японские журналисты подтверждают, что BYD готова войти в местный закрытый субкомпакт-сегмент с новым электромобилем. Пока безымянный двухобъёмник станет первым в истории импортным кей-каром, ведь до сих пор в категории доминировали японские марки.

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Хотя прототип BYD укрыт камуфляжем, все признаки кей-кара есть: почти квадратный двухобъёмный кузов, сдвижные боковые двери, отсутствующие свесы и полукапотная компоновка с двойной передней стойкой. По закону длина кей-кара не должна превышать 3,4 метра, ширина — 1,48 метра, а высота 2,0 метра; мощность ограничена 64 лошадиными силами. Около 35% рынка Японии до сих пор занимают микрокары, так как у них остаются значительные налоговые и парковочные льготы.

BYD всерьёз подошёл к разработке, полностью переосмыслив архитектуру транспортного средства. По предварительным данным, электромобиль оснастят батареей ёмкостью 20 киловатт-часов, быстрой 100-киловаттной зарядкой, а запас хода составит 180 километров (WLTC). Ожидаемая цена — 2,5 миллиона йен (17,7 тысячи долларов), что сопоставимо с ведущими электрическими кей-карами Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV.

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Собирать кей-кары планируют в Китае, а экспорт в Японию запланирован на вторую половину 2026 года. В течение нескольких лет BYD намерен занять 40% японского авторынка электрических микрокаров. Чтобы завоевать рынок Страны восходящего солнца, автогигант расширит дилерскую сеть до 100 точек уже в этом году. Ранее никто из зарубежных автопроизводителей не разрабатывал кей-кары с нуля.