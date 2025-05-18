АвтоВАЗ прошел период, когда Renault намеренно не давала Lada развиваться

По словам руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского, во времена партнерства с Renault Group модели Lada намеренно выпускались в усеченных вариантах. Того требовала французская сторона, чтобы машины их бренда выглядели привлекательнее в глазах клиентов.

© Российская Газета

Так, например, автомобили Lada лишались каких-то электронных и других современных опций, приводит Motor.ru слова представителя АвтоВАЗа, который выступил в эфире "Москва FM".

Также Renault не пускал продукцию Lada на рынки, где представлены бюджетные модели Dacia. В настоящее время ограничений таких нет, поэтому в новой Lada Iskra видят экспортный потенциал.

Несмотря на то, что модель разрабатывалась на глобальной платформе иностранных партнеров (CMF-B), "Искра", по словам АвтоВАЗа, была подвергнута реинжинирингу и частичной унификации с Lada Vesta.