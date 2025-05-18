ЦОДД обратился к московским водителям

Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт из-за сильного ветра 18 мая. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе будет дождь с грозой и сильный ветер.

В связи с этим в ЦОДД просят водителей не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, рекомендуется заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Москве 18 мая ожидаются гроза с дождем, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Непогода в столице продлится до 21:00. Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными на улице.

Сильный ветер также стал причиной приостановки работы канатной дороги на ВДНХ.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что после 18 мая дожди в Москве станут затухать. После этого осадков не ожидается, однако температура воздуха будет не очень высокой.