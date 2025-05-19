В России вырос спрос на люксовые машины

Аналитики «Автостата» подсчитали, что в апреле 2025-го роскошные новые автомобили разошлись тиражом 78 штук, что на 15% превосходит результат аналогичного месяца 2024-го. В фаворитах Bentley и Rolls-Royce: их совокупная доля на уровне 68% сегмента. Ренессанс люксового сегмента контрастирует с падением авторынка в целом: второй месяц весны закрыли в минусе на 25%.

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Состоятельные россияне за апрель купили 27 новых Bentley, 26 Rolls-Royce, 12 Lamborghini, 9 Ferrari, 3 Aston Martin и одну Maserati. Обновлённые Cullinan и Continental GT, а также новые Revuelto уже не редкость на столичных улицах, а весной на учёт встали первые два суперкара 12Cilindri.

С января по апрель в России приобрели 193 люксовых автомобиля: на один меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года. Абсолютным бестселлером остаётся кроссовер Rolls-Royce, который возглавляет сегмент с начала года. В целом продажи роскошных машин практически вернулись на «досанкционный» уровень. Российский авторынок легковушек в 2025 году потерял 25% покупателей и недосчитался 118 тысяч единиц техники.

Любопытно, что в статистике «Автостата» за апрель нет автомобилей Aurus, хотя в первом квартале 2025 года на учёт встало сразу 92 автомобиля отечественного люкс-бренда. Для покупателей по-прежнему собирают дорестайлинговые Aurus Senat, хотя дебют обновлённого седана и лимузина состоялся год назад.