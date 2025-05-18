BYD начал продажи седана для такси: в 1,5 раза дешевле «Москвича». На китайский рынок вышла четырёхдверка BYD e7, предназначенная для корпоративных парков. Речь идёт о среднеразмерном электроседане длиной 4,8 метра с единственным мотором спереди. Цены варьируются в диапазоне от 98 800 до 110 800 юаней (14-15 тысяч долларов). Для сравнения Sehol E40X — предвестник «Москвича 3e» — в Китае стоит 160 800 юаней (22 тысячи долларов).

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BYD e7 максимально удешевлен, но это отнюдь не маленький автомобиль: длина/ширина/высота равны соответственно 4780/1900/1515 миллиметрам, колёсная база — 2820 миллиметров. Спереди установлен 136-сильный (180 Нм) двигатель, между осями литий-железо-фосфатная батарея на 48 или 57,6 киловатт-часа, что сулит автономность 450 или 520 километров (CLTC).

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Архитектура шасси простая: спереди стойки McPherson, сзади торсионная балка. В начальной комплектации есть 16-дюймовые литые диски, две подушки безопасности, ABS, ESP и система контроля давления в шинах, система помощи при подъёме, задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, навигационная система, 10,1-дюймовый тачскрин и цифровая панель приборов.

В топ-версии добавляется подогрев и вентиляция водительского кресла, две боковые подушки безопасности, тачскрин диагональю 15,6 дюйма, круговой обзор. Гарантия составляет шесть лет или 150 тысяч километров, чего для такси более чем достаточно. За пределами Китая BYD e7 вряд ли появится.