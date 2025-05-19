До России добрался 1780-сильный гиперкар Koenigsegg за 3 млн долларов

По собственной информации «Мотора» в этот уикэнд в столице заметили таргу Regera. Речь идёт о гиперкаре шведской фирмы Koenigsegg, который выпущен тиражом 85 экземпляров. На старте продаж 10 лет назад цены начинались с 1,9 миллиона долларов, сегодня на аукционах цена составляет от 3,1 до 4,0 миллиона долларов в зависимости от истории и оснащения.

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В Москве засветился гиперкар 2021 года выпуска чёрного цвета с ярко-синим салоном. Учёта пока нет, ввезен автомобиль из ОАЭ, а первым владельцем был клиент из Японии. Для нашей страны Koenigsegg — настоящий эксклюзив, во второй половине 2000-х и начале 2010-х у нас ездили белый и оранжевый гиперкары CCX, но с тех пор шведскую марку никто из состоятельных автолюбителей не выбирал.

Koenigsegg Regera дебютировал на автосалоне в Женеве в 2015 году, а производство продолжалось с 2016 по 2022 год. У гиперкара с кузовом типа тарга четырёхмоторная гибридная силовая установка с 5,0-литровым V8 (1115 л.с.) и тремя электродвигателями. Пиковая отдача силовой установки составляет 1522 лошадиные силы, но опционально можно увеличить отдачу до 1782 лошадиных сил — в России как раз такой экземпляр. Коробки передач в привычном виде нет, но динамике это не мешает.

Заявленный разгон 0-100 занимает 2,8 секунды, 0-200 — 6,6 секунды, 0-300 — 10,9 секунды, а 0-400 — 20 секунд. В 2023 году Koenigsegg Regera установил рекорд, разменяв 0-400-0 быстрее полуминуты (28,81 секунды). А ещё на этой неделе автопарк Российской Федерации пополнился Porsche 918 Spyder: немецкий супергибрид впервые встал на учёт.