Mercedes изменит конструкцию нового CLA

Портал CarScoops выяснил, что автопроизводитель всё-таки решит проблему с зарядкой электрокара. Представитель Mercedes-Benz подтвердил: все покупатели из США получат электромобили с преобразователем напряжения и смогут заряжаться от обычных общественных 400-вольтовых зарядок постоянным током и сети Tesla Supercharger. Изначально новый CLA такой функции был лишён.

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В начале месяца выяснилось, что новый Mercedes-Benz CLA поддерживает только 800-вольтовую зарядку переменным током, и это решение неоднозначно восприняли и журналисты, и потенциальные покупатели. Дело в том, что популярные 400-вольтовые терминалы оказались не доступны для седана, и в условиях неразвитой инфраструктуры зарядных станций это могло стать проблемой.

Теперь Mercedes-Benz попытался объяснить, что ставка на 800-вольтовую технологию касается «ограниченной первоначальной поставки машин для демонстрации возможностей быстрой зарядки». С 2026 года в стандартную комплектацию войдёт преобразователь напряжения, поэтому и 400-вольтовые, и 800-вольтовые устройства будут совместимы с новинкой. Интересно, что конструкцию пришлось поменять ещё до начала «клиентских» поставок.

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На большинстве рынков Mercedes-Benz CLA ещё находится в статусе предзаказов: «живые» машины есть в демонстрационном виде, но не доступны для покупки. Однако практически всё семейство сформировано: в Китае дебютировал удлинённый седан, запущен конфигуратор, а секретом остаётся только универсал Shooting Brake.