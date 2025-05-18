JAC T9 опередил Toyota и Isuzu в 24-часовой гонке на выносливость. Южноафриканский филиал марки заявил, что флагман успешно преодолел заезд по пересечённой местности на полигоне Gerotek. За 24 часа JAC T9 проехал 4084 километра, что соответствует средней скорости 170,1 км/ч. Предыдущий рекорд (169,3 км/ч) принадлежал Isuzu KB, но был поставлен в 2010 году. В 2003 году ориентир установил Toyota Hilux (159,1 км/ч).

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Конечно, сравнивать пикапы разных поколений с интервалом в несколько лет не вполне корректно, однако в свою защиту JAC Motors говорит, что дистанция пройдена одной машиной без скоординированных усилий и с небольшой группой поддержки. В отличие от Isuzu представители китайской марки не использовали заправочные машины высокого давления и команды механиков на пит-стопах.

Для теста на пересечённой местности выбрали дизельный JAC T9 с двигателем 2.0 CTi (170 л.с., 410 Нм). На протяжении 1350 кругов средний расход топлива составлял 16,5 литра на 100 километров, что является неплохим показателем с учётом средней скорости. Испытания на выносливость — не повод для хвастовства, а реальная демонстрация надежности бренда, заявил гендиректор JAC Motors в Южной Африке. В подтверждение своих слов гарантия JAC T9 была увеличена со 100 до 200 тысяч километров.

Для россиян испытания JAC T9 по-своему любопытны, ведь сейчас это самый продаваемый пикап на нашем рынке. Скоро на Ульяновском автозаводе начнут собирать и JAC T9, и соплатформенный внедорожник, и аналоги под маркой Sollers.