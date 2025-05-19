Минивэн Sollers российской сборки сильно подешевел до старта продаж

В Казани на выставке, посвящённой 80-летию Победы, представитель компании назвал цену однообъёмника SP7 от пяти миллионов рублей. Таким образом, за 2,5 месяца на пути к продажам новинка Sollers существенно подешевела, ведь в конце февраля генеральный директор отечественного холдинга Николай Соболев озвучивал стартовую цену на уровне 5,5 миллиона рублей.

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Похоже, что проект локализации Sollers SP7 (исходный JAC Refine RF8) идёт с опережением графика, ведь сейчас компания рассчитывает начать продажи летом, а в феврале холдинг планировал выйти на российский рынок с минивэном только осенью. Впрочем, серийных машин пока не показали: посетителей встречал прототип.

Выпускать Sollers SP7 намерены в Елабуге на одной линии с фургонами SF1 и семейством Atlant. На старте продаж ожидается одна богатая комплектация с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (224 л.с.), классическим 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Салон семиместный, на втором ряду «капитанские» кресла с электроприводом, массажем и вентиляцией, есть два люка, камеры кругового обзора, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности.

В настоящий момент самым доступным предложением в сегменте минивэнов с акцентом на премиум является GAC M8 по цене от 5,5 миллиона рублей. Топ-версия окажется на миллион дороже. Если Sollers SP7 действительно будут продавать за пять миллионов, у новинки есть хорошие шансы занять лидирующие позиции в сегменте.