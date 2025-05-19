Обновленный Voyah Free лишится одного тачскрина и модной панели

Премиум-бренд Dongfeng поделился первым изображением интерьера кроссовера образца 2025 года. Подъёмная передняя панель уйдёт в отставку, у переднего пассажира больше не будет тачскрина, зато головное устройство станет современнее, а диагональ сенсорного дисплея больше. Электронику и системы автопилота начнёт поставлять Huawei, ещё Voyah перейдёт на медиасистему Harmony Space.

© Motor.ru

Первый показ обновлённого Voyah Free+ состоялся месяц назад, на автосалоне в Шанхае продемонстрировали прототип с наглухо затонированными стёклами, так что интерьер оставался сюрпризом. Теперь понятно, что изнутри кроссовер поменяется полностью: другая не только передняя панель, но и дверные карты, руль, а также оформление центрального тоннеля.

© Voyah

Новый обвес добавит по одному сантиметру габаритной длины и ширины, а высота увеличится на полтора сантиметра. Вероятно, прибавка достигнута за счёт лидара на крыше. О технике подтверждённых данных нет, но из сертификационных документов следует, что последовательный гибрид получит более мощный электродвигатель (292 л.с. вместо 272 л.с.), а вот бензиновый турбомотор 1.5 потеряет в отдаче (129 л.с. вместо 150 л.с.).

Все подробности об обновлённом Voyah Free+ только предстоит узнать, но старт продаж в Китае не за горами. Со временем новинка может появиться в России: вопросы поставок уже обсуждаются. Актуальный кроссовер выпускают в Липецке, и у дилеров машины российской сборки можно купить со скидками.