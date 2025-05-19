В РФ могут появиться дорожные знаки, предупреждающие о беспилотных авто

В России прорабатывают идею по разработке дорожных знаков, предупреждающих о движении беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

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«По беспилотным автомобилям уже сейчас у нас в работе инициатива по появлению дорожных знаков и предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили. Но, опять-таки, стандарт на соответствующие знаки может появиться только тогда, когда будет достигнут консенсус всех заинтересованных сторон», - сказал Шалаев.

По его словам, частая смена стандартов на дорожные знаки может привести к путанице, поэтому их обновление - это длительный процесс.

До этого в Минтрансе заявили о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.

С 1 января следующего года в России обновятся дорожные знаки и появятся новые, соответствующие изменения в ГОСТ о дорожных знаках подготовил Росстандарт. Например, дорожники начнут устанавливать табличку «Глухие» в местах передвижения слабослышащих или неслышащих пешеходов.

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