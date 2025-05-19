Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения

Роботы-доставщики должны стать полноправными участниками дорожного движения, такими же, как машины и пешеходы. Им будет позволено передвигаться по тротуарам и велодорожкам с максимальной скоростью 25 км/ч. Об этом идет речь в проекте нового экспериментального правового режима (ЭПР), направленном в Минэкономики "Яндексом".

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Для того, чтобы контролировать движение роботов-доставщиков, у них на борту появятся номера и QR-коды. Кроме того, предусматривается обязательное страхование на 500 тыс. рублей на случай ДТП с ними.

В Минэкономразвитии получили проект ЭПР, пишет "Коммерсант". "Минэкономразвития совместно с отраслевыми органами власти обеспечит правовое сопровождение проекта, чтобы инновации внедрялись безопасно и с учетом интересов всех участников рынка", - сказал директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин.

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В "Яндексе" подчеркнули, что экспериментальным режимом за роботами закрепится статус полноценных участников дорожного движения. Благодаря этому роботы появятся в 20 регионах.