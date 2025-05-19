Новый Dodge Charger провалился на рынке и лишится базовой версии

Представитель марки подтвердил CarScoops.com, что в следующем модельном году самая дешевая версия электромобиля R/T (503 л.с.) исчезнет из конфигуратора, а единственной модификацией останется Scat Pack (670 л.с.). Зато у дилеров появится четырёхдверный Dodge Charger, а стартовая цена должна быть снижена за счёт отказа от некоторых опций и зарядного устройства.

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Электрический Dodge Charger оказался невостребованным: в первом квартале 2025 года удалось продать всего 1947 машин. По данным Mopar Insiders, на дилерских площадках скопилось более 3500 купе в начальной версии R/T, а ещё на стоках около 1600 топовых масл-каров Scat Pack. Впрочем, представитель марки связал грядущее сокращение гаммы с пошлинами Трампа.

Перезагрузить продажи Dodge Charger может бензиновый вариант с «битурбошестёркой» Hurricane: такие купе и седаны появятся у американских дилеров летом и окажутся доступнее электромобиля. А пока на площадках электромобили R/T продают на 30-40% дешевле ожидаемого: за 34-39 тысяч долларов при рекомендованной цене завода от 61,6 тысячи долларов.

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Покупателей Dodge Charger отпугивает и значительное удорожание, и переход на электротягу, и исполинские габариты. Революция в сегменте масл-каров от Stellantis не задалась. Впрочем, большие проблемы есть и со сбытом Ford Mustang, хотя «голубой овал» верен консервативной стратегии.