Новый Haval F7x добрался до дилеров

Специально для российского рынка Haval подготовил кросс-купе на базе нового F7. Как рассказали "Российской газете" в дилерской сети "Аларм-Моторс", "живые" автомобили уже появились в наличии.

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В "Аларм-Моторс" прогнозируют, что клиенты будут отдавать предпочтение в основном Haval F7x в топовой версии Tech Plus. "Она будет привлекать покупателей полным набором опций модели при относительно небольшой разнице в цене по сравнению с версией Premium", - заявили в пресс-службе компании.

Цена Haval F7x в комплектации Premium составляет 3 499 000 рублей, исполнение Tech Plus стоит на 200 тысяч рублей дороже.

Кросс-купе предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Привод - полный.

Выпуск Haval F7x организован на тульском предприятии Haval.