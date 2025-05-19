Volkswagen усомнился, что гибриды целесообразны в Европе

Гендиректор компании Томас Шефер заявил Autocar, что в силовые агрегаты с технологией последовательного гибрида наиболее востребованы для крупных моделей. По мнению босса Volkswagen, в европейской стратегии бренда системы с бензин-генератором не будут играть очевидной роли. Любопытно, что на автосалоне в Шанхае в апреле у Шефера было другое мнение.

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В ходе дебюта большого концептуального внедорожника Volkswagen ID.Era руководитель марки заявил, что технология последовательных гибридов может быть «хорошим промежуточным шагом для многих потребителей», а силовые агрегаты такого типа могут «иметь значение в Европе». Теперь же позиция Томаса Шефера другая: топ-менеджер заявил, что гибриды с бензин-генератором дорогие, а при наличии PHEV их преимущества сомнительны.

В настоящий момент все европейские Volkswagen (кроме Polo) предложены в виде заряжаемого гибрида типа PHEV. Поэтому необходимости внедрять ещё одну электрифицированную технологию у автогиганта нет. По мнению Томаса Шефера, замена PHEV на REx «не является правильным решением», поскольку с точки зрения управляемости и стоимости разница невелика.

«Эта технология последовательных гибридов на самом деле не новая. Она распространена в Китае, вероятно, применима в США — на крупных транспортных средствах. Это имеет смысл, когда у вас есть эконормы, которые нужно соблюдать на крупных автомобилях», — считает Томас Шефер.

Однако Volkswagen ещё предстоит выяснить, станут ли гибриды а-ля LiXiang «масштабной тенденцией или разовым всплеском».