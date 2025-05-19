АвтоВАЗ прокомментировал дефекты, обнаруженные в ходе тестов Lada Niva Sport

После старта продаж Lada Niva Sport несколько популярных автоблогеров протестировали новинку. В ходе тест-драйвов у спортивной "Нивы" был выявлен ряд недочетов: в одном из обзоров был показан вкрученный в топливную магистраль саморез - единичный случай, массовый же характер имела деформация задних рычагов подвески. Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы АвтоВАЗа, в эфире "Москва FM" пояснил, в чем дело.

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Что касается самореза и произошедшей в результате этого утечки топлива, то это - вина дилера, который снимал детали автомобиля для нанесения антикора. В ходе обратной сборки была допущена досадная оплошность. В связи с этим со специалистами дилерских центров проводится дополнительная работа.

Проблему с деформацией рычагов на заводе признали, на потенциально дефектных авто детали были заменены на усиленные.

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В целях улучшения качества продукции АвтоВАЗ и представители "Лада Спорт" (осуществляет сборку Niva Sport) проведут встречу с блогерами, чтобы досконально изучить выявленные недочеты.

Продажи Lada Niva Sport стартовали в начале апреля. Внедорожник получил 122-сильный двигатель, а также множество конструктивных изменений по сравнению с обычной "Нивой". Цена модели - 1,7 млн рублей.