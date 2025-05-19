Австралийское ателье прокачало Ford Ranger Raptor

Австралийское ателье Killa Conversions and Performance реализовало необычный проект: небольшой грузовичок оснастили инфернальным 5,0-литровым двигателем! Основой послужил Ford Ranger Raptor с V6 EcoBoost, после свапа под капотом разместился V8 Coyote, дополненный компрессором Roush. Конечно, заменой мотора дело не ограничилось: трансмиссию тоже пришлось доработать.

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С завода Ford Ranger Raptor оснащается 3,0-литровым V6 и выдаёт 410 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента. Однако с 5,0-литровым V8 с нагнетателем отдача увеличивается до безумных 760 лошадиных сил и 908 Нм крутящего момента. Поэтому трансмиссию от Ranger Raptor пришлось заменить на усиленную от F-150 Raptor.

Экономический смысл переделки в Австралии очевиден, ведь Ford F-150 Raptor R стоит на Зелёном Континенте от 230 тысяч долларов США в эквиваленте, а Ranger Raptor с V8 обошёлся в эквивалент 122 тысяч долларов США с учётом работы и запасных частей. В абсолютных величинах тюнинг очень дорог: почти 57 тысяч долларов сверх цены исходного пикапа!

Интересно, что снаружи восьмицилиндровый Ford Ranger Raptor не отличается от шестицилиндрового аналога: свап удалось реализовать аккуратно, без внешних атрибутов. О динамике суперпикапа в ателье умалчивают. Однако тормоза и подвеска остались стандартными, поэтому для заказчика доработки могут только начинаться.