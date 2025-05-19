Nissan закроет заводы в Японии

Компания собирается прекратить производство на двух площадках в Японии, пишет Reuters со ссылкой на инсайдеров. Оптимизация коснется и ряда зарубежных предприятий: «под нож» пустят заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом терпящий финансовое бедствие Nissan собирается снизить текущие расходы. Впрочем, сам производитель планы по сокращению избыточных мощностей пока не подтверждает.

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В Японии Nissan рассматривает возможность избавиться от двух заводов. Первый — завод в Оппаме, который работает с 1961 года и способен выпускать около 240 тысяч автомобилей ежегодно. В конце 2024 года на площадке трудилось порядка 3900 человек. В 2010-м на ее конвейер встал Leaf — электрокар-бестселлер, до сих пор являющийся самым распространенным «батарейным» автомобилем в России.

Второй кандидат на закрытие — завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai. Предприятие мощностью 150 тысяч машин в год выпускает коммерческие автомобили; в штате числятся около 1200 человек.

Если оба завода закроются, у Nissan в Японии останется только три автосборочных площадки — в префектуре Тотиги, а также Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в префектуре Фукуока.

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Новый глава Nissan Иван Эспиноза ранее заявил, что в рамках антикризисной стратегии к 2027 году компания закроет семь заводов по всему миру. Это приведет к сокращению 20 тысяч рабочих мест — около 15 процентов всего персонала Nissan. По его словам, причиной бедствия стала не только ставка на электрокары. Виной всему слишком амбициозные цели продаж на уровне восьми миллионов машин в год, под которые было расширено производство.